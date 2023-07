SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si comprenda il disagio degli operatori della pesca in relazione alla grave crisi del comparto che si è ulteriormente acuita con l’aumento del costo dei carburanti. Non è, tuttavia, condivisa l’impostazione della protesta orchestrata a San Benedetto dalla Coldiretti Pesca.

Ciò in quanto, pur essendo il nostro mare Adriatico uno dei più ricchi e importanti per la biodiversità ittica, una gestione governativa assente e il continuo saccheggio indiscriminato di specie allo stato giovanile lo ha pesantemente impoverito. Il paradosso è che alla graduale diminuzione della risorsa si è sempre più incrementata la capacità di pesca con motori più potenti e attrezzature e tecniche più impattanti.

Le aree marine protette contestate da alcuni settori della pesca rappresentano invece il modo più efficace per dare risposte durevoli a tale problematica. Basti considerare che la protezione della Fossa di Pomo, imposta dal luglio 2015, ha fatto si che in questi 8 anni il pescato di nasello si sia triplicato.

Ma, come spesso succede, quando aumenta l’offerta i prezzi calano. Nel nostro caso avendo un’asta al ribasso e non avendo un controllo sull’attività di prelievo, si è verificato un forte deprezzamento e lo sviluppo di una vera e propria forma di sciacallaggio di commercianti grossisti.

In questo quadro appare peraltro piuttosto strumentale deprecare l’importazione del pescato in quanto se questa non ci fosse in Italia si mangerebbe pesce solo due mesi l’anno. A fronte di un consumo procapite che ha ormai raggiunto i 28 kg, l’importazione ne copre circa l’80%.

Altra cosa, come avviene d’altronde anche per i prodotti agricoli, sono le frodi di importatori disonesti che riforniscono GDO e Discount per consumatori che guardano al prezzo più che alla qualità.

A partire da questi criticità, vanno individuate le risposte alle problematiche dalla categoria e va assolutamente promossa una nuova impostazione nelle pratiche di pesca imperniate sul rispetto dell’ ecosistema marino, sullo sviluppo di nuove professionalità e soprattutto sulla sperimentazione di nuovi e più sostenibili attrezzi di pesca.

Sono questi i nodi su cui rivendicare con forza risposte e politiche di sostegno a beneficio della categoria da parte del Governo che purtroppo appare, invece, più interessato a cavalcare una protesta disorientata anche se causata da un comprensibile disagio. Una protesta che, se non correttamente orientata, porterà inesorabilmente alla distruzione della stessa pesca e con essa della biodiversità marina di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.