CUPRA MARITTIMA – Nella notte di giovedì 20 luglio, dalle ore 23 alle ore 7 circa di venerdì 21 luglio, una ditta incaricata si occuperà del rifacimento delle strisce pedonali lungo la statale 16, nel tratto che attraversa il centro urbano, indicativamente dall’altezza di Piazza Bugiardini fino al fosso delle Cupe a sud.

In molti punti infatti gli attraversamenti pedonali risultano poco visibili e ciò rappresenta un pericolo. Per non creare disagi alla normale viabilità, l’intervento verrà effettuato nelle ore notturne.

L’amministrazione si scusa sin da subito qualora si verificassero dei disagi legati al rumore, ma risulta in questo caso prioritario intervenire per garantire la sicurezza di tutti.