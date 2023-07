ANCONA – Riportiamo il recente post su Facebook del dottor Claudio Maria Maffei.

Come ho scritto e ripeterò fino alla nausea a questa Giunta non gliene frega un beneamato (è caldo e questi mi innervosiscono) della situazione dei servizi territoriali. Fate un test: chiedete a Saltamartini e ad Acquaroli qual è lo stato dei servizi di neuropsichiatra infantile nelle Marche o dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, anzi chiamateli confidenzialmente nell’ordine UMEE e CDCD. Li vedreste sbiancarsi e cercare penosamente con lo sguardo un suggeritore tra i dirigenti da loro definiti “il meglio del meglio” (sarebbero i nuovi Direttori Aziendali e Regionali presentati lo scorso lunedì in una forma che solo i rapporti di stima e amicizia che ho con alcuni di loro mi trattiene dal commentare).

Ma fateli parlare di ospedali: si illumineranno. Perché degli ospedali hanno capito tutto e lo hanno sintetizzato nel loro mantra “superamento del modello dell’ospedale unico in una logica di rete ospedaliera integrata sul territorio”. Come quasi tutto quello che dicono non vuol dire niente, ma suona bene. A loro basta e purtroppo anche ai loro elettori. Cerchiamo allora di capire bene cosa dice il Piano al riguardo degli ospedali. Ve lo traduco e sintetizzo.

• nel decidere l’assetto delle loro strutture ospedaliere i 7 Direttori dovranno lasciare le cose come sono (e glielo dice l’Appendice 4 come sono) visto che gli viene data una “dote” di posti letto per unità operativa che debbono rispettare e che se modificano lo potranno fare solo temporaneamente a meno di dimostrare che la modifica ha migliorato l’efficienza della struttura;

• si dice ai Direttori che nel riordino debbono lasciare i posti letto così come sono nell’Appendice 4, ma nell’Appendice 4 i posti letto non ci sono (c’erano in una precedente versione del Piano, ma in quella definitiva no). E non ci sono nemmeno i tassi di occupazione. Per ciascuna struttura ci sono solo i dati per singola disciplina del numero dei ricoveri totali e ordinari e la percentuale di mobilità attiva extraregionale. E adesso i Direttori come faranno a non toccare i posti letto se nessuno gli dice quanti e quali sono?

• si dice ai Direttori che non debbono toccare niente se non temporaneamente e che però debbono rispettare la normativa nazionale (in pratica il DM 70 del 2015). In pratica una disposizione contraddice l’altra: se la Regione vuole rispettare il DM 70 le AST debbono tagliare molti reparti (diverse cardiologie e terapie intensive ad esempio), ma se li tagliano non rispettano l’ordine di non toccare i posti letto. E adesso i Direttori come faranno?

• se gli ospedali rimarranno così come sono descritti nell’Appendice 4 molti ospedali avranno un pezzo che gli manca e le ambulanze o i professionisti correranno da una parte all’altra (ad esempio a Pesaro mancheranno, sto leggendo l’Appendice, la neurologia, la pediatria e la pneumologia che stanno a Fano, mentre a Fano mancherà la urologia che sta a Pesaro);

• non si fa alcun cenno alla ospedalità privata: il Piano intende abolirla?

• mantenere tutto vuol dire mantenere anche quello che adesso funziona male con il ricorso ai medici a gettone e con il sottoutilizzo diffuso di blocchi operatori, diagnostiche e ambulatori;

• mantenere tutto vuol dire fare affidamento su risorse che non ci sono e su personale che non c’è;

• ma soprattutto come fa una Regione a demandare alle Aziende una attività programmatoria che è tipica funzione regionale?