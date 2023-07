SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia, nella notte tra il 19 e il 20 luglio, nel centro di San Benedetto: un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione dove risiedeva, in via Milano, a poca distanza dalla stazione. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118, chiamati dalla compagna dell’uomo che non riusciva a mettersi in contatto con lui. I pompieri hanno così permesso l’ingresso in casa dei sanitari, giunti quando purtroppo era già tardi: l’uomo sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.