MARTINSICURO – Nel corso del pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto hanno effettuato un intervento per un incendio avvenuto in un’abitazione in via Milano, nel comune di Martinsicuro. Sul posto sono stati inviati un’autopompa e un mezzo fuoristrada con modulo antincendio e l’autobotte del Comando di Teramo. L’incendio ha interessato un appartamento al piano primo di un fabbricato di soli due piani. Le fiamme si sono sviluppate nella cameretta per poi propagarsi a tutto l’appartamento.

I Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento della finestra della camera adiacente a quella dove si è sviluppato l’incendio e, una volta all’interno dei locali, hanno spento l’incendio utilizzando quasi tutta l’acqua dell’autobotte. L’incendio ha danneggiato tutti gli arredi, il solaio e anche l’impianto elettrico. Inoltre, il denso fumo ha provocato l’annerimento delle pareti dell’intero appartamento e parte della facciata del fabbricato. Al momento del verificarsi dell’incendio una donna si trovava all’interno dell’appartamento, ma si subito allontanata senza subire alcuna conseguenza. L’intero appartamento interessato dall’incendio è stato reso temporaneamente non praticabile. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Martinsicuro per gli adempimenti di competenza.