SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver fatto un riepilogo del calciomercato delle squadre marchigiane del Girone F di Serie D, andiamo a vedere anche i nuovi volti e le conferme delle squadre abruzzesi.

Partiamo dall’Avezzano: i marsicani dopo l’addio di mister Scorsini, è stato annunciato Ferazzoli per la panchina biancoverde. Ci sono tanti volti nuovi: tra i pali ecco Sarracino e Brusca, nel reparto difensivo sono stati ufficializzati gli arrivi di Forte, Filippini Marotti, Cattaneo e Pinelli sulla fascia. In mediana si può contare su Luciani, Verna e Lapenna, mentre per il reparto offensivo ci sono Angelilli, Roberti, Bolò e De Alessandris.

In casa Chieti confermato mister Chianese e arrivano in neroverde: i difensori Vesi e Mataloni, per il centrocampo ecco Diambo, D’Ancora, Bartoli e Forgione. A far più rumore però sono gli ingaggi di due bomber: Barlafante e l’ex Ascoli Ardemagni.

Dopo il miracolo salvezza, guadagnata vincendo lo scontro play-out, il anche il Notaresco è pronto a ripartire per la nuova stagione: per la panchina confermato mister Bruno insieme al centrocampista Forcini. Ma ci sono anche dei nuovi arrivi: in rossoblu ecco il portiere Barzanti, i difensori Campeste, Pietrantonio e Ferri. Per il centrocampo si può contare su Antezza e per la zona gol ecco Intinacelli, Maragone e Ranieri.

A partecipare al campionato di Serie D Girone F c’è anche la neopromossa L’Aquila che nell’ultima stagione ha vinto il campionato di Eccellenza Abruzzo: a guidare la squadra rimarrà mister Epifani, confermati anche i difensori Pietropaolo, Brunetti e Bellardinelli. Rimangono in rossoblu anche i centrocampisti Mantini, Di Norcia e Carbonelli.

Tanti anche i nuovi acquisti: ufficializzato per la porta Raffaelli seguito dal reparto difensivo dove ci saranno l’ex Samb Lorenzoni e Alessandretti. A centrocampo ufficiali gli arrivi di Del Pinto, un gradito ritorno, Ouali, Battistoni e Mastrone. A dare più nell’occhio sono sicuramente gli attaccanti: i due ex Samb Alessandro e Bacio Terracino, Galesio, Banegas e Persiani.