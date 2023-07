di Ascenza Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante il caldo intenso, numerosi hanno partecipato all’incontro di presentazione del libro di Carlo Cottarelli dal titolo “Chimere, sogni e fallimenti dell’economia”, tenutosi nel tardo pomeriggio di ieri, 19 luglio, presso l’Harena di San Benedetto del Tronto.

Dopo una breve introduzione di Mimmo Minuto, presidente dell’Associazione culturale “I luoghi della scrittura” e il saluto dell’assessore Lina Lazzari, Mario Paci, giornalista del Corriere Adriatico, ha dialogato con il noto economista. Diversi sono stati gli argomenti trattati. In un clima familiare e sereno, il dialogo è partito da un tema molto attuale cioè le criptovalute di cui si sono posti in luce gli aspetti positivi e negativi “Sono nate da un sogno di liberazione da due cose: dal controllo delle banche sui pagamenti e dalla moneta creata dallo stato”, le parole del nostro autore. Si è parlato poi di inflazione, sottolineando come i prezzi sono lievitati a partire dal 2021 e sono aumentati soprattutto quelli delle materie prime.

Interessante poi è stato il discorso sulla globalizzazione che, nel libro, l’autore ritiene essere già presente ai tempi dei Romani. “La globalizzazione ha accelerato molto. Per i paesi a reddito basso è stata una benedizione perché un miliardo di persone sono uscite dalla povertà” ha asserito il celebre politico. Anche riguardo quest’ultima, sono state evidenziate alcune ombre come il fatto che importare prodotti da paesi stranieri comporta una dipendenza così come le politiche adottate in Italia sono condizionate da altri Stati. Non meno significativa è stata la riflessione sull’intelligenza artificiale: “L’intelligenza artificiale è qualcosa di davvero nuovo e siamo alle soglie di una rivoluzione tecnologica” ha continuato lo scrittore.

Altre tematiche come il Pil, il riscaldamento globale, banche centrali indipendenti, salario minimo, debito pubblico, pensioni, spread sono state oggetto di ulteriore approfondimento durante l’incontro che si è concluso con una serie di domande esposte in particolare da giovani.