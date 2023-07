MONTEPRANDONE – Per la Festa di Sant’Anna a Centobuchi è stato pensato e organizzato un variegato programma per soddisfare tutti i gusti, non solo quelli percepibili sulle papille gustative. Musica, Stand Gastronomici, Danza e tante risate. Non manca nemmeno una bella Gara di Briscola per scacciare via ogni pensiero.

Si esibiranno la live band Ondasuperanova, I Cugini di Campagna. Per la danza le scuole di ballo Alta Danza Academy e Pol. Ita. Dance School. Tutte le attività e gli altri ospiti sono consultabili, nel dettaglio, in locandina.