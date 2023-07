SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 20 luglio sempre alle ., sotto al monumento del Gabbiano Jonathan, per Note al Tramonto, avremo aolo Incicco al violino e alentina Locci all’arpa. Entrambi pluridiplomati nei migliori conservatori italiani. Le sonorità dei due strumenti si fonderanno per creare un’alchimia di suoni con un repertorio che spazierà dal classico al moderno. Il duo si è già esibito in numerose occasioni ricevendo sempre grandissimi consensi. Ricordiamo ancora il fascino della loro performance nella passata edizione di Note al Tramonto

Per la prima volta ci sarà la presenza anche di due grandi danzatori con le loro affascinanti coreografie in alcuni brani: ospiti il maestro Domenico Primotici e Rebecca Carotti.

Il maestro Primotici ha perseguito la sua formazione di danza moderna e contemporanea con coreografi e insegnanti di fama internazionale come Garrison Roschelle, Stive la Chance, Kledi Kadiu, Francesca Romana di Maio, Bill Hudson Maria Zaffino, Mauro Astolfi, Maura Paparo. Gli studi di danza classica li ha approfonditi con i maestri Alberto Amelia, Victor Litvinov, Alessandra Celentano.

Nel 2004 ha partecipato al concorso internazionale “Trofeo Stefania Rotolo”, sezione piccolo Slam, classificandosi al primo posto tra oltre 150 danzatori e vincendo una borsa di studio di 5 anni che lo porta ad ampliare i suoi studi artistici attraverso il musical. Negli anni 2008/2009 ha partecipato al programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi, dove prosegue i suoi studi con gli insegnanti di fama internazionale.

Nel 2015 si è trasferito a Firenze, dove ha insegnato danza classica, moderna e contemporanea. Nel 2016 e nel 2017 ha preso parte ai campionati mondiali a Bressanone e Ungheria come solista, dove si è classificato in entrambi gli anni al primo posto. Nel 2018 ha rappresentato l’Italia a Sochi, in Russia a “Expectation of the World” dove si è classificato al primo posto come solista e al secondo posto nel passo a due.

Nel 2019 in Russia, a Zudzal, viene chiamato a far parte del corpo docenti, per svolgere i Master in programma all’ international festival project “Star Gates of the world”. A Febbraio 2020 ha rappresentato l’Italia come membro di giuria, a Sharm el Sheikh, Egitto, al concorso “Red Sea Star”. Lo stesso anno, è stato docente al Campus estivo organizzato dal Maestro Ermanno Croce, presso l’Ec Studios, San Benedetto del Tronto, dove ha collaborato per la preparazione dello spettacolo ‘Ciao Lucio’, in cui si è esibito nel 2022 al teatro Ghione, Roma, assieme alla Cid Academy Company.

Sarà affiancato dalla bravissima Rebecca Carotti che è stata sua allieva e ha seguito con passione i suoi passi. Ha iniziato la sua formazione artistica all’età di 5 anni presso una scuola di provincia fino ai 14 anni per poi ampliare i suoi studi con il maestro Domenico Primotici e, tramite master, con insegnanti a livello internazionale. Ha conseguito gli studi di Danza Classica con il maestro Alberto Amelia.

Nel 2016 ha iniziato gli studi con il maestro Ermanno Croce persso la Ec Studios, San Benedetto del Tronto, dove ha conseguito i diplomi di secondo livello di danza classica, danza moderna, danza contemporanea. Dal 2018 è la prima ballerina della CID Academy Company, presso la Ec Studios, San Benedetto del Tronto, tramite la quale si è esibita in tour nello spettacolo “Ciao Lucio”.

Nel 2017 e 2018 ha partecipato al Talent World Contest, San Benedetto del Tronto, dove si è classificata al primo posto come solista. Nel 2019 ha rappresentato l’ Italia, in Russia, Sudzal, all’ international festival project “Star gate of the world” dove si è classificata al primo posto come solista. Nel 2020 ha partecipato al concorso “Red Sea Star” a Sharm el Sheikh, Egitto, organizzato dalla WAPA (Word Association of Performing Arts) dove è arrivata al primo posto come solista e al primo posto nel passo a due. Nel 2021 ha partecipato al “Rome World Contest” dove si è classificata al secondo posto come solista e al primo posto nel passo a duo.