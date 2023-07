COLLI DEL TRONTO – In occasione del II Congresso di Cardiologia dello Sport, tenutosi lo scorso 30 giugno, molti sono stati i relatori e ricco il programma scientifico che è stato sviscerato. La cardiologia dello Sport negli ultimi decenni ha fatto passi da gigante, con rispetto alla prevenzione degli eventi avversi che possono verificarsi durante l’attività sportiva. L’esercizio fisico va svolto con coscienza e tarato sul rapporto rischio-beneficio, affinché resti un valido alleato al benessere.

Fra gli esperti intervenuti, anche il Dottor Giuseppe Ricci. Ha speso parole di gratitudine ed estremo coinvolgimento a seguito della sua partecipazione. “Per me è stato un grande onore e una enorme soddisfazione essere nuovamente invitato a partecipare a questo interessantissimo congresso di Cardiologia dello Sport, in veste di relatore prima e moderatore poi . Un ringraziamento a tutti i colleghi partecipanti per aver portato la loro esperienza e aver dimostrato la loro preparazione. Hanno stimolato una folta platea a confrontarsi su tematiche di indubbia utilità“.

Ha continuato, aggiungendo: “Un ringraziamento a tutti i partecipanti, colleghi, giovani specializzandi, perfusionisti, infermieri, tecnici che con impegno e dedizione hanno seguito attentamente le sessioni. Un ringraziamento all’organizzazione tutta per il lavoro impeccabile eseguito. Un ringraziamento particolare a Stenio Amabili per essere nuovamente riuscito a coordinare un evento di grandissimo spessore. Un evento motivo di stimolo e confronto tra tutti noi. Ci spinge a perseguire conoscenze sempre più approfondite da applicare giorno dopo giorno nella nostra professione. Non si finisce mai di imparare“.

La massima con cui ha concluso è una massima imprescindibile, specie in un lavoro in cui essere aggiornati e certosini sono condizioni necessarie e sufficienti.