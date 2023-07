MONTE RINALDO – Esce domani, giovedì 20 luglio, il videoclip ufficiale di “Atlantide”, il nuovo singolo della cantante di Altidona Emanuela Reviezzo, realizzato in collaborazione con il team di produzione Heptagon Music, del quale fanno parte Enrico Botticelli, in qualità di compositore e produttore musicale, il fonico Edoardo Vitali (cura mix e master dei brani) ed Ernesto Tomassini creator digitale, artwork e video editing (sito web: https://www.heptagonstudios.it/heptagon-music/).

Il video, che sarà visibile su You Tube, è stato girato presso l’area archeologica La Cuma di Monte Rinaldo, in modo da promuovere le bellezze del territorio attraverso la musica e l’arte. “Abbiamo accolto con estremo piacere questa opportunità – ha detto il sindaco di Monte Rinaldo, Gianmario Borroni – infatti, poter collaborare con un’artista del livello di Emanuela Reviezzo, rappresenta una grande occasione di valorizzazione dell’area archeologica “La Cuma”.

Pertanto ad Emanuela vanno i ringraziamenti per averci scelto, così come dobbiamo ringraziare la Soprintendenza Archeologica per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata quale partner Istituzionale”. Anche la giovane cantautrice ha espresso parole di ringraziamento verso l’amministrazione comunale di Monte Rinaldo e la Soprintendenza Archeologica. “Atlantide”, brano pop con sonorità breakbeat , racconta l’attaccamento al ricordo di un amore perduto, paragonato alle rovine di Atlantide.

Il nuovo singolo di Emanuela Reviezzo è una sfaccettatura della sofferenza amorosa, che mette in evidenza come più ci si attacca al ricordo di qualcosa che non esiste più, tanto più si sprofonda negli abissi dell’anima, così come Atlantide si sgretolò e venne inghiottita negli abissi del mare.