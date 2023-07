di Silvia D’Emidio

MONTEFIORE – Un appartamento, quattro coppie e un grosso armadio a muro. Tradimenti, incomprensioni e una lettera d’amore sono alla base della trama di “Tutti nell’Armadio!” , una commedia brillante in due atti di Biagio Giardini, con la regia di Alessandra Lazzarini interpretata dalla compagnia teatrale di successo del territorio Piceno, I Donattori !

Il contesto ideale ipotizzato dall’Associazione è una società in cui la cultura musicale e teatrale possiedono molto più spazio nell’ ambito educativo e la rete tra le associazioni rappresenta un veicolo di trasmissione di valori comuni. E’ anche un luogo dove non si deve più fare proselitismo per la donazione del sangue, essendo ormai diventato un comportamento civico e civile.

A partire da questa visione, vengono fuori diversi meccanismi umani che danno vita ad un caleidoscopio di situazioni e personaggi che, a ritmo incalzante, accompagnano il pubblico nel mondo complesso e divertente degli equivoci, come se fosse un gioco di scatole cinesi in cui non si riesce mai ad individuare il fondo.

I Donattori vi aspettano venerdì 21 luglio alle 21.30 al Polo Museale di San Francesco, Piazzale San Francesco 1 , Montefiore dell’Aso.

Per Informazioni : Evento – Come arrivare – Dove mangiare : +393474419872