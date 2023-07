SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Posticipato di qualche mese, il plogging, organizzato oggi nel tratto di spiaggia a nord del porto nei pressi della cassa di colmata, ha registrato una grande partecipazione.

L’evento, ideato da Sorgenia, ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto nonché il supporto dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale e della Capitaneria di Porto della città, presente con la Comandante, Alessandra Di Maglio. Hanno collaborato all’iniziativa PicenaAmbiente, Legambiente – Circolo San Benedetto del Tronto e Cooperativa Erica.

Oltre 40 volontari in un’ora e mezzo hanno raccolto 70 kg di rifiuti che sono stati differenziati nei principali materiali (carta, plastica, vetro e metalli) e avviati a riciclo, risparmiando l’immissione in atmosfera di circa 150 kg di CO2 equivalente.

La manifestazione si inquadra all’interno del progetto M.A.R.E (Marine Adventure for Research & Education), ideato dal Centro Velico Caprera in collaborazione con One Ocean Foundation, cui Sorgenia dà il proprio supporto per il secondo anno consecutivo. L’obiettivo principale è quello di monitorare lo stato di salute del Mediterraneo.

“Iniziative come questa sono indispensabili per sensibilizzare il maggior numero di persone possibili sulla necessità di prendersi cura del pianeta in cui viviamo. A San Benedetto del Tronto abbiamo registrato una grande partecipazione, anche di ragazzi molto giovani, a dimostrazione del fatto che solo unendo gli sforzi di tutti si possono raggiungere risultati concreti“, ha commentato Rossana Bianco, Responsabile marketing strategico di Sorgenia.

Oltre i volontari e gli organizzatori, ha partecipato e dato il suo contributo anche Roberto Cavallo che ci ha dedicato un attimo del suo tempo. Ci ha spiegato la storia del plogging, questo sport che coniuga attività fisica e sostenibilità. “L’idea è nata nove anni fa ma il termine plogging è stato coniato in Svezia sette anni fa da un mio caro amico. Ora c’è una vera e propria febbre del plogging, ci saranno anche i campionati mondiali. Il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi del centro estivo, grazie a questo evento di Sorgenia, è semplice, ma importante: i rifiuti non si gettano per terra e, se li troviamo, vanno buttati. Il nostro obiettivo è lasciare il mondo in una condizione migliore di come lo abbiamo trovato“, ecco cosa ha dichiarato.

Ha catturato l’attenzione dei volontari raccontando qual è la situazione dei nostri mari e oceani con rispetto alla densità dell’inquinamento di plastica e non solo. Le isole di plastica rappresentano soltanto il 5% della plastica dispersa il mare; il restante finisce sul fondale, nello stomaco della fauna marina e, per finire, sulle nostre tavole.

Un piemontese che, invece di raccogliere funghi, ha preferito raccogliere rifiuti e plastica sulle nostre spiagge. Roberto ha riportato questa simpatica battuta di suo padre. Fondamentale è comprendere e avvicinarsi alla sua prospettiva. I giovanissimi volontari porteranno con loro questa esperienza facendone tesoro per il futuro. Queste lezioni, dopotutto, vanno imparate il prima possibile al fine di crescere nella coscienza e nel rispetto dell’ambiente

Di seguito alcune foto dell’evento.