SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver ben figurato nella prima parte di stagione, con risultati di prestigio ottenuti in giro per l’Italia e ottime conferme sul piano della crescita individuale e di squadra, per i giovani velisti della Lega Navale di San Benedetto è arrivato il momento di mettersi alla prova nelle competizioni più attese dell’anno.

Da domenica 16 a venerdì 21 luglio, infatti, i ragazzi di coach Romolo Emiliani prenderanno parte agli Open Skiff World Championships, il Mondiale della classe O’pen Skiff organizzato dal Club Nautico Rimini con il sostegno della Federazione Italiana Vela.

Con circa 300 regatanti provenienti da ben 13 nazioni pronti a darsi battaglia nelle acque di Rimini, i giovani velisti sambenedettesi avranno a disposizione una straordinaria vetrina internazionale per confermare i progressi dimostrati nelle ultime uscite stagionali e confrontarsi con i migliori talenti del panorama mondiale.

Per staccare la spina dagli allenamenti degli ultimi giorni e prepararsi al meglio a un’impegnativa settimana di regate, mercoledì 12 luglio la squadra al gran completo ha scelto di trascorrere una serata “in famiglia” nel Centro sportivo della Lega Navale in compagnia di genitori, tecnici, dirigenti e sponsor.

Incalzati dal loro allenatore, i ragazzi hanno svelato le loro ambizioni e i loro sogni nel cassetto, condividendo appieno l’obiettivo più importante: impegnarsi, divertirsi e dare il massimo, al di là del risultato finale.

Ecco la squadra che rappresenterà la Lega Navale di San Benedetto ai Mondiali di Rimini: Olivia Bianchi, Giorgio Croci, Federico Emiliani, Gloria Filotei, Flavia Illuminati, Paolo Nepi, Stefano Rossi e Giuseppe Todaro.

«Siamo pronti ad affrontare questo campionato mondiale che quest’anno si disputerà nelle acque dell’Adriatico, il che potrebbe concederci un piccolo vantaggio – dichiara Romolo Emiliani, che per l’occasione potrà contare sul prezioso sostegno di Michele Cavallero, tecnico giovanissimo ma con un bagaglio di esperienza al Mondiale che sicuramente tornerà utile ai ragazzi –

Siamo molto felici dei risultati ottenuti fin qui: i ragazzi vanno in acqua sempre col sorriso, entusiasti di praticare un bellissimo sport, che prepara alla vela ma soprattutto alla vita. Abbiamo una buona preparazione e speriamo di ben figurare, per noi e per la Lega Navale che ci ha sempre sostenuto».

Gli impegni dei giovani velisti sambenedettesi, tuttavia, non finiscono qui. Dal 24 al 28 luglio, infatti, sono in programma a Follonica gli RS Feva World Championships, i campionati mondiali della classe Rs Feva, la categoria di doppi più numerosa d’Europa che per l’occasione vedrà protagonista l’equipaggio composto da Paolo Nepi e Sofia Serafina Cerri in una classe con cui i giovani velisti sambenedettesi hanno fin da subito dimostrato un grande feeling.

«Ringraziamo di cuore i ragazzi per l’impegno e la costanza dimostrata in questi anni – afferma Chiara Sgattoni, consigliere alla Promozione sportiva della Lega Navale di San Benedetto – e le loro famiglie, che sostengono quotidianamente la grande passione per la vela che brilla negli occhi dei propri figli.

Siamo felici di prendere parte a queste due prestigiose manifestazioni internazionali. Colgo l’occasione per ringraziare anche i nostri sponsor, che ci aiutano ad accompagnare i nostri giovani nel loro percorso sportivo e non solo: Sabelli Group, Filotei Group, Fortek Nautica, Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, PG Ins&Rent, Dienpi Srl, I.T.E. IdroTermoElettrica srl e Inim Electronics».