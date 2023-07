RIPATRANSONE – Presentato il ricco cartellone di iniziative dell’estate ripana. Molte le iniziative che andranno ad impreziosire l’offerta culturale e turistica del Belvedere del Piceno. Tra conferme e novità, il programma si sviluppa su molti filoni: Musica, Teatro, Letteratura, Tradizione, Enogastronomia, Sociale, Arte, Scienza, Sport ed Intrattenimento.

Anche per il 2023, forte è il coinvolgimento delle realtà associative della Città, in campo per offrire ai cittadini del territorio e turisti un’esperienza di visita autentica e che andrà ad esaltare le eccellenze culturali della Città.

Si apre lo scrigno di storia, cultura e natura con iniziative emozionali e coinvolgenti: dal tradizionale Puzzle Gastronomico a Le Scale Musicali, passando per mercatini di artigianato, laboratori e arte.

Ripatransone, la Città del Sollievo, vi aspetta con una vista e un’offerta estiva che mozzano il fiato. Il calendario di dettaglio è disponibile sui canali Visit Ripatransone (Facebook ed Instagram), su visitripatransone.it e su estate2023.comuneripatransone.com.