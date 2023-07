SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono convocate, in seduta congiunta, presso la Sala Consiliare, comunale, la Commissione Urbanistica e la Commissione Lavori pubblicie ambiente , martedì 18 Luglio.

Un’altra batteaglia persa dalla città sul fronte della Centrale di Stoccaggio, che nella sentenza del TAR del 3 luglio2023, si è vista respingere il ricorso.



“Le relazioni tecniche risultano da un lato irrilevanti ai fini di causa, nella parte in cui hanno fatto riferimento ad aspetti non emergenti nel provvedimento impugnato e dall’altro inconferenti (cioè inutili, ndr), in quanto non hanno messo in luce alcun significativo mutamento del contesto ambientale di riferimento recepito nel provvedimento stesso”. Questo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del . La perizia di oltre 600 pagine è costata alle casse comunali 45.000 Euro.

“C’è la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato – riferisce l’Assesessore all’Ambiente Antonio Capriotti– ma il problema è che ne’ la Regione, ne’ la Provincia di Ascoli, si siano costitituite in giudizio, che dovrebbero essere più interessate al problema per competenza”

Una grana, non da poco, doversi presentare al Consiglio di Stato con la stessa perizia già bocciata dal TAR.

“L’impianto di difesa è ormai impostato – puntualizza la presidente della Commissione Urbanistica Annalisa Marchegiani – se uno si difende in un modo, alla fine non può dire tutt’altro, ma è corretto dire che la perizia non ha avuto nessun significativo riscontro, essendo stata ritenuta irrilevante ed inconferente. La cosa che io invece trovo preoccupante, è quello di andare a considerare un nuovo supporto giuridico, perchè quando si cambiano gli avvocati, spesso si fa anche peggio. Se andiamo presentare un eventuale ricorso al Consiglio di Stato con una perizia irrilevante ed inconferente, con nuovi legali può avere anche costi importanti.Bisogna quindi valutare, a queso punto , le posizioni del Ministero, ma soprattutto quelle della Regione e della Provincia, che dovrebbero essere protagoniste, perchè il Comune è l’ultimo anello e, ad oggi, si è dimostrato molto debole”

La Commissione ritiene di avere poche informazioni in merito. Non essendo l’argomento all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, si reputa che si debba aggiornare alla prossima seduta, prima di esprimersi in merito ad una questione di vitale importanza per la nostra cittadina.