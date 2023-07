SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come annunciato dall’assessore alle politiche sociali, Andrea Sanguigni, sono state individuate ulteriori misure volte a tutelare le persone più fragili, in particolare gli anziani, dagli effetti della potente ondata di caldo che non risparmia neppure San Benedetto del Tronto.

Presso il Centro sociale per la terza età “Primavera” di via Piemonte è stato aperto, e resterà aperto fino al 31 agosto , il “Disco Verde estivo”. Si tratta di un servizio diurno rivolto alle persone con più di 65 anni autosufficienti che intendono trascorrere qualche ora in uno spazio climatizzato con la possibilità di seguire attività di animazione o vedere la tv.

Il Centro sarà attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18 e sarà possibile pranzare al prezzo di 8 euro prenotando il pasto entro le ore 9 al numero 0735/781911 del Centro “Primavera”. Coloro che necessitano di un servizio di trasporto dalla propria abitazione al ”Primavera” possono chiamare, sempre entro le ore 9, il numero dei servizi sociali del Comune 0735/794518. Se non si ha la possibilità di essere riaccompagnati a casa, ci si può rivolgere al Gruppo comunale di Protezione civile 0735/781486 attivo anch’esso dalle 10 alle 18.

Ricordiamo, inoltre, che un altro spazio pubblico dov’è possibile trovare refrigerio è l’atrio della sala consiliare. La Croce Rossa Italiana, poi, mette a disposizione un servizio di consegna a domicilio di farmaci. Basta chiamare la sede sambenedettese al numero 0735/781180.