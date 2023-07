Continua il lavoro della CPO provinciale per contrastare la violenza di genere e domestica

"Questo non è Amore", l'incontro della CPO provinciale per il confronto e l'aggiornamento della gestione di uno dei più grandi mali della nostra società: la violenza di genere e domestica. La speranza di poter far fronte e prevenire con metodi e strumenti sempre più appropriati