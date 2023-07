SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due giorni di grande musica rock attendono tutti sabato 21 e domenica 22 luglio al Campo “Nelson Mandela” di San Benedetto con il Beast Coast Festival.

Si comincia sabato 21 luglio con la mitica Gibson di Vince Pastano, chitarrista e direttore artistico di Vasco, che si esibirà insieme ai Noisebreakers, nella tappa sambenedettese del loro Little Higher Summer Tour. Il concerto sarà aperto dalla nota cover band di Vasco, Vizi e Virtù.

Domenica 22 luglio, invece, spazio al Super Rock. Dopo il successo di febbraio, infatti, tornano a San Benedetto gli Heroes and Monsters con il loro Angels Never Sleep Summer Tour, per una serata imperdibile della band formata da Todd Kerns (della formazione di Slash, Myles Kennedy and the Cospirators – SMKC), Will Hunt degli Evanescence e da Stef Burns, musicista di Vasco Rossi.

In apertura di programma, si esibirà il gruppo composto da Roberto Cenci voce, Franco Sgattoni voce, Fabrizio Sgattoni chitarra, Fabrizio Panichi basso e Marco Ciabattoni batteria. La serata, a ingresso libero, è una rievocazione nata dai magnifici cinque: New Shady Events di Alessandra Camaioni, Florentia Rock Live di Monica e Luca Trovarelli, Franco Sgattoni e Gianluca Silvi, il tutto con il patrocinio del comune di San Benedetto. Per l’occasione la cucina ed il bar del Flow si trasferiranno al campo “Nelson Mandela”, dove sarà possibile degustare nel corso dei concerti fritti, panini, tagliate, accompagnate da spritz e birre di ottima qualità.

Non lasciatevi sfuggire un evento di nicchia in una cornice davvero per tutti. Si tratta di un’ottima occasione per coltivare una “vecchia” passione o per scoprirne una nuova.