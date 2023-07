HANOI – Luigi Maria Perotti, sambenedettese di nascita, è un regista di documentari per il cinema e la tv. Attualmente reporter per la Rai, gira il mondo instancabilmente e con passione, fermandosi di tanto in tanto a Roma, dove risiede. Lo scopo è quello di dar voce a storie che non possono esser taciute. La sua produzione ha preso avvio nel 2001.

Di recente è volato in Vietnam per realizzare un documentario. Il suo nucleo centrale è la trasformazione dell’ambiente. In particolare, dove prima c’era una verde foresta si è estesa e costruita una città. Particolare attenzione è stata rivolta all’impatto sulla fauna locale, sulle scimmie, nel dettaglio. Sono state realizzate installazioni che permettessero loro di saltare e muoversi come fra gli alberi. Una produzione attenta all’evoluzione ambientale e urbanistica e alle sue conseguenze. Quando, purtroppo, non è possibile evitare che il verde diventi cemento, si accende la luce su tutte le possibili soluzioni ammortizzanti per l’uomo e per gli animali.

Se l’obiettivo per un po’ chiuderà il suo occhio, la mente e il cuore resteranno aperti in attesa e in ascolto della prossima coinvolgente storia.