ROCCAFLUVIONE – La ventunenne di Castignano Marika Giantomassi ha vinto il titolo di Miss Roccafluvione, al termine della selezione di Miss Italia ospitata in Piazza Aldo Moro nella città dell’ascolano, nota per l’eccellente produzione di tartufi. Marika, studentessa di ingegneria gestionale, è stata premiata dal sindaco di Roccafluvione Francesco Leoni, dal consigliere comunale Maria Adele Valentini, da Domenico Trivelli dell’azienda Trivelli Tartufi e da Adele di Marsico della gioielleria Di Marsico di Ascoli Piceno, che ha omaggiato la vincitrice di un gioiello Miluna, da anni sponsor del concorso. Livia Zanardi, 20 anni di Montegiorgio, è giunta seconda, conquistando il titolo di miss Rocchetta Bellezza, mentre la terza classificata è stata Elena Cudini, 25 anni di Monte San Giusto, che si è aggiudicata il titolo di Miss Framesi, nuovo sponsor nazionale di miss Italia. Elena è stata premiata da Cristian Zega, in rappresentanza dello sponsor Framesi, presente alla serata con i saloni Capricci di Donna di Offida e Stile Donna di Roccafluvione, che hanno curato l’hairstyle delle miss. Le altre miss premiate sono state Ylenia Albergatore, 19 anni, di Piane di Montegiorgio, Carolina Hernandez, 21 anni di San Benedetto del Tronto e Arianna Porcarelli, 22 anni di Montemarciano. La serata è stata allietata dalla stupenda voce della cantante di Altidona, Emanuela Reviezzo (giovedì uscirà il video del suo ultimo singolo che si intitola “Atlantide) e da alcune esibizioni artistiche delle miss. In omaggio alle concorrenti sono stati donati prodotti professionali per capelli FRAMESI, un gadget della Rocchetta, sponsor di Miss Italia e i cappelli del noto marchio marchigiano Carlo Forti, di Montappone. Le ragazze che volessero iscriversi alle prossime selezioni di Miss Italia nelle regioni Marche e Abruzzo devono connettersi al sito Internet www.missitalia.it e seguire le istruzioni. Verranno successivamente contattate dall’Agenzia Pai, esclusivista del marchio Miss italia per le regioni Marche e Abruzzo.