SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli dei Carabinieri di San Benedetto, locale notturno sanzionato per oltre 3mila euro a causa di varie violazioni igieniche riscontrate dai militari. Segue la nota dell’Arma:

«Raffica di controlli a parte dei Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Durante lo scorso fine settimana è stato effettuato un controllo straordinario del territorio che ha visto l’impiego di 16 pattuglie della locale Compagnia e che è stato impiegato lungo tutta la fascia costiera. Durante il servizio sono stati controllati 153 automezzi e 276 persone.

Dai controlli alla circolazione stradale sono state rilevate diverse sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica e che hanno portato al ritiro di altrettanti documenti di guida nei confronti dei contravventori. Inoltre, sono state contestate due violazioni amministrative per ubriachezza ad altrettanti soggetti che, noncuranti degli ammonimenti dei cittadini e delle forze dell’ordine, disturbavano i passanti. I controlli nell’ambito della “movida” hanno interessato anche 4 locali notturni dove, all’ interno dei quali, venivano identificate numerose persone ed effettuate ispezioni sulle autorizzazioni di polizia e la regolare somministrazione di bevande alcoliche. In particolare, i Carabinieri della locale Compagnia, insieme ai colleghi del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità di Ancona, hanno individuato a carico di uno di questi locali diverse violazioni ed inadeguatezze in materia di igiene che hanno portato all’adozione di provvedimenti prescrittivi a carico del titolare e sanzioni amministrative pari ad oltre 3000 euro. Ampio monitoraggio è stato attivato nelle adiacenze degli chalet della costa, oggetto spesso di danneggiamenti da parte di soggetti inseriti nell’ambito della microcriminalità.

L’attività condotta in maniera capillare sul territorio ha consentito anche di prevenire la commissione di reati predatori che nel periodo estivo destano particolare allarme sociale per i cittadini. Il Comando Provinciale di Ascoli Piceno proseguirà senza sosta nel garantire la massiccia presenza dell’Arma sul territorio di competenza al fine assicurare un’estate sicura ai cittadini».