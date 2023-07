GROTTAMMARE – Il primo appuntamento di “Notti Magiche” riempie come mai prima d’ora, una piazza Carducci stracolma, con una moltitudine di persone di tutte le età, grandi e piccini che hanno sfidato la calura serale con applausi, risate e tantissimo stupore.

Frate Mago, come sempre, ha strabiliato i presenti con i suoi fantastici e incredibili giochi con le carte, con gli anelli magici e i palloncini per i più piccoli mentre Mago Salem ha letteralmente incollato su di lui lo sguardo dei più piccini per quasi un’ora, con i suoi trucchi e palline magiche, i suoi “mini aiutanti” e tanto divertimento per tutti.

Con la stupenda serata di sabato 15 luglio, presentata egregiamente dalla grottammarese Alessandra Mora, possiamo definitivamente affermare che l’intuizione dell’allora Assessore alla Cultura Enrico Piergallini di dedicare delle serate estive e in piazza alla Magia, si è rivelata assolutamente vincente e adatta sia a un pubblico adulto che a quello dei più piccoli: infatti, quella di sabato, ha avuto in una prima parte lo spettacolo di Frate Mago, adatto soprattutto agli adulti, con giochi di carte assolutamente strabilianti e una seconda parte, dedicata ai bambini con le magie di Mago Salem.

Il prossimo appuntamento per “Notti Magiche,” questa volta previsto in Piazza Fazzini, è per il 12 agosto con l’accoppiata romana di Mago Mancini ed Enrico Paris, la conduzione sempre a cura della brava Alessandra Mora.

Presente alla serata un “parterre de rois” con il neo Sindaco Alessandro Rocchi, il suo Vice nonché Assessore alla Cultura Lorenzo Rossi, la dirigente dell’Ufficio Cultura la Dottoressa Tiziana Quinzi, il Direttore Artistico del Cabaret AmoreMio! 2023 Stefano Vigilante e i saluti del Consigliere con Delega alla Cultura Rossella Moscardelli impossibilitata nell’ultimo a partecipare.

In piazza, presente anche l’Associazione Onlus “Amelia” con due banchi promozionali, i suoi associati e i propri ragazzi, grazie alla stretta collaborazione con l’Associazione Lido degli Aranci. Una serata diversa per il Sociale e per la Magia, grazie a due grandi artisti presenti sul palco, cavalli di battaglia della scuderia by Lido, per una serata unica e irripetibile, impossibile da copiare.

Chiusa in grande stile e con tante soddisfazioni quindi, una settimana ricca di eventi a marchio Lido degli Aranci, dopo l’appuntamento del Tour Nazionale dell’artista Angelo Carestia martedì 11 luglio; con l’appuntamento al Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno per “Cabaret Show” mercoledì 12 luglio con il grande Mago Ares, insieme al più che instancabile Angelo, a Paolo Casagrande l’inventore e la perfetta conduzione della serata di Chiara Zappacosta; con la Rassegna Culturale “Librarsi” venerdì 14 luglio, sotto le Logge del Vecchio Incasato di Grottammare con l’Autrice Fania Pozielli e la presentazione del volume “La vendetta delle Innocenti”, a tema più che sociale, con una nutritissima partecipazione, letture e pensieri, oltre alla presenza dell’Amministrazione Comunale nella persona del Consigliere Martina Sciarroni; con la festa dei 100 anni dell’Hotel Progresso a San Benedetto del Tronto sabato in contemporanea con “Notti Magiche” e l’inaugurazione infine della Mostra delle opere dell’artista Marco Lodola, domenica 16 luglio, al Palazzo Bice Piacentini del Paese Alto della Città di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con la “Galleria Opus” di Grottammare dal titolo “Super Heroes”.

E come direbbe qualcuno “…ma non finisce qui!”, seguite le tantissime novità e i prossimi appuntamenti a marchio Lido degli Aranci sulle pagine social ufficiali per non perdere nemmeno una serata di puro divertimento, infoline al 335.6234568. Tante cose ancora bollono in pentola… diffidate dalle imitazioni!