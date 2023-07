GIULIANOVA – Nel corso del mattinata di oggi, due squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto, con quattro automezzi operativi e un’autobotte del Comando di Teramo, sono intervenute sull’autostrada A14, lungo la carreggiata in direzione Nord, all’altezza di Case di Trento di Giulianova, a seguito dell’incendio di un autoarticolato. L’incendio si è sviluppato all’interno del cassone di un autoarticolato di proprietà di una ditta di autotrasporti di Montorio al Vomano.

Le fiamme hanno interessato il materiale trasportato, costituito da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’autista del mezzo pesante, accortosi che dal cassone di carico stava uscendo del fumo, ha parcheggiato il camion sulla corsia di emergenza e ha sganciato la motrice mettendola in sicurezza. Per estinguere le fiamme, che hanno danneggiato anche il telone in plastica di copertura del cassone, i Vigili del Fuoco hanno dovuto smassare parte del carico. Sul posto sono intervenuti anche il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Autostradale del VII Tronco di Città Sant’Angelo (PE) che ha provveduto agli adempimenti di competenza e a regolare la viabilità mantenendo il transito veicolare su due corsie.