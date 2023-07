SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue comunicato della Start Spa.

In data 14 Luglio 2023 è pervenuta alla Start S.p.A., da parte della USB Lavoro Privato Federazione Regionale Marche, l’adesione allo sciopero nazionale di 4 ore indetto dalla USB Lavoro Privato per Lunedì 24 Luglio 2023.

Lo sciopero sarà articolato territorialmente nel rispetto delle normative vigenti in materia dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi del rispetto della Legge 146/90 e successive modifiche, e si svolgerà con le seguenti modalità:

Verrà garantita l’effettuazione delle corse in partenza dai capolinea dalle ore 05:30 alle ore 10:59 per la fascia mattinale e dalle ore 15:01 a fine servizi per la fascia serale.

Le altre corse potranno subire cancellazioni.

Uffici: l’attività potrebbe essere sospesa da 4 ore a fine turno;

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il Numero Verde Start 800443040, attivo nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì con orario 08:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 e il Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00.