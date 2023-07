SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua a prendere forma il San Benedetto Calcio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso un comunicato ufficiale, è stata annunciata la firma del centravanti classe 1991, Simone Tomassini, che arriva a titolo definitivo dall’Orvietana: per lui 256 presenze e 105 gol in Serie D.

Nel frattempo, è stato raggiunto l’accordo con Marco Orfano, terzino sinistro classe 2005 che arriva in prestito dal Lecce: per lui già diverse presenze nel campionato Primavera 1 e con le Nazionali giovanili azzurre. Nei prossimi giorni Orfano sarà in città per visite mediche e firma sul contratto.