TERAMO – I Carabinieri della Compagnia di Teramo sventano un furto alla piscina comunale. Segue la nota:

«Questa notte i Carabinieri della radiomobile della Compagnia di Teramo, mentre erano impegnati in servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli di tipo predatorio, effettuavano un controllo presso il sedime della piscina comunale di Teramo. Qui i Carabinieri notavano che ignoti avevano forzato una porta di ingresso. I militari davano inizio a un controllo del sito, quando notavano sei giovani che vistisi scoperti repentinamente scavalcavano la recinzione e si davano alla fuga nelle campagne circostanti. Gli stessi complice il buio della notte e la zona scarsamente illuminata facevano perdere le loro tracce. Sono in corso indagini al fine di identificare gli stessi anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza di cui è fornito l’impianto sportivo.

Il sito non è nuovo a tali criminose incursioni infatti in data 11 luglio scorso ignoti dopo essere entrati all’interno asportavano una cassa acustica, due tende da sole una bicicletta e altro materiale per un valore complessivo di euro 1.000. In tale circostanza le indagini immediatamente avviate dalla Stazione Carabinieri di Teramo, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti, permettevano di identificare gli autori del raid in sei giovani del luogo che saranno deferiti all’A.G. e contestualmente i Carabinieri recuperavano parte della refurtiva che veniva posta in sequestro».