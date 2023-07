SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il bollettino per le ondate di caldo emesso dalla Protezione Civile indica allerta rossa almeno per i prossimi tre giorni, con una temperatura che mercoledì 19 luglio potrà arrivare a 35 gradi e livelli anche superiori come temperatura percepita. Alla luce di ciò l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto sta organizzando alcune misure di assistenza per le persone fragili, in particolare per gli anziani.

Uno spazio pubblico dov’è possibile trovare refrigerio è l’atrio della sala consiliare, dove è possibile dissetarsi con acqua fresca. Inoltre dal 18 luglio sarà a disposizione un numero di telefono dedicato del Gruppo comunale di Protezione Civile. Chiamando il numero 0735/781486 dalle 10 alle 18 si potrà entrare in contatto con i volontari che, dalla sala operativa di Viale dello Sport, provvederanno a dare indicazioni sulle esigenze rappresentate.

Si ricorda comunque che la Croce Rossa Italiana mette a disposizione un servizio di consegna a domicilio di farmaci. Basta chiamare la sede sambenedettese al numero 0735/781180.

L’assessore ai servizi sociali, Andrea Sanguigni, ha detto: “queste sono le prime azioni che abbiamo messo in campo. Siamo in contatto con altre realtà del territorio per ampliare le opportunità di trovare refrigerio in questi giorni che sono difficili per tutti ma che, per alcuni, lo sono ancor di più”.

In ogni caso, le raccomandazioni sono quelle note: uscire di casa nelle ore meno calde della giornata; indossare abbigliamento leggero e comodo; bere molti liquidi; mangiare molta frutta e verdura; non bere alcolici; fare pasti leggeri e porre attenzione alla conservazione domestica degli alimenti; non fare attività fisica intensa; non lasciare mai persone o animali nelle auto in sosta, anche se per poco tempo.

Il decalogo è pubblicato sull’apposito sito del Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp .