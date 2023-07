SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sorgenia, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il supporto dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale e della Capitaneria di Porto della città, organizza per mercoledì 19 luglio alle 10 un grande evento di plogging.

Letteralmente è traducibile con “Raccogli e Corri”. L’attività di corsa e raccolta di rifiuti si svolgerà presso la spiaggia a nord del porto nei pressi della cassa di colmata. I cittadini e tutti coloro che desiderano partecipare trascorreranno due ore impegnati nella pulizia dell’area, coinvolti in un’azione pensata per prendersi cura attivamente dell’ambiente in cui si vive.

L’iniziativa si inquadra all’interno del progetto M.A.R.E. (Marine Adventure for Research & Education) – ideato dal Centro Velico Caprera in collaborazione con One Ocean Foundation e con il supporto di Sorgenia – che ha portato il catamarano One ad effettuare analisi e monitoraggi delle acque tra Ionio e Adriatico lungo un percorso di 1.400 miglia circumnavigando tutto il bacino adriatico.

L’attività di plogging è realizzata in collaborazione con la cooperativa Erica, PicenaAmbiente e con il supporto di Legambiente, Circolo San Benedetto del Tronto.

Per maggiori informazioni: https://www.sorgenia.it/progetto-mare.