SAN BENEDETTO DEL TRONTO e GROTTAMMARE – La Fondazione Banco Alimentare Marche Ets, in collaborazione con i punti vendita Conad, in via Corso Mazzini 264 a San Benedetto Del Tronto e Spazio Conad, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2, a Grottammare, annunciano l’iniziativa estiva, “Aggiungi 10 Posti a Tavola”.

Dal 20 luglio al 21 agosto sarà possibile fare un gesto di solidarietà donando un’offerta alle casse per alleviare la povertà alimentare nel territorio Rivierasco.

Da 30 anni la Fondazione Banco Alimentare Marche Ets raggiunge in maniera capillare il territorio marchigiano unendo le disponibilità di chi può donare cibo e chi è pronto ad accoglierlo. Un lavoro imponente che vede quotidianamente impegnati decine e decine di volontari, professionisti del Charity, a fianco delle associazioni caritative marchigiane.

Ogni euro donato si trasforma in 10 pasti e ciò significa che anche la più piccola donazione può fare una grande differenza, rendendo il nostro territorio un luogo migliore per tutti. 1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base al LARN-Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrimenti ed energia per la popolazione Italiana.

I fondi raccolti grazie ad “Aggiungi 10 Posti a Tavola” sosterranno le attività del Banco Alimentare Marche in favore dei partner territoriali che instancabilmente lavorano per garantire che nessuno vada a letto affamato e che ogni individuo abbia accesso a pasti sani e nutrienti. Questa iniziativa sposata e sostenuta a pieno dai suddetti punti vendita di San Benedetto e Grottammare ne dimostra ancora una volta la forte sensibilità ed impegno. Testimonia anche che la costruttiva collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Marche è in grado di aprire finestre di solidarietà nella comunità sociale e di generare un vero valore per tutti, per chi dona e chi riceve nel territorio.