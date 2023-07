SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro show alla San Beach Arena di San Benedetto del Tronto per il Torneo “Beach Soccer” FIGC settore giovanile e scolastico promosso dalla Samb: protagoniste le categorie Under 17 e Under 15, questa volta impegnate nelle finali interregionali.

Danze aperte sabato 15 luglio con l’U15 e grande successo per lo Spes Battipaglia: i campani hanno superato il Grottammare in una bellissima sfida di andata e ritorno decisa per differenza reti (8-4 e 7-8), qualificandosi per la fase nazionale in programma a Tirrenia (22-23 luglio).

Chiusura di giornata dedicata invece all’U17, dove a trionfare è stato il Porto d’Ascoli: i rivieraschi hanno battuto sia Leverano Lecce (13-1) che Pro Sala FC (6-1) nel torneo finale a 3 squadre, staccando anche loro il pass per l’ultima fase nazionale a Tirrenia.

Prosegue dunque la totale collaborazione tra la Federazione e l’Happy Car Sambenedettese, con il solito obiettivo di far crescere sempre di più il movimento Beach Soccer grazie ad eventi di così alta rilevanza nazionale.