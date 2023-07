SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’inaugurazione della seconda spiaggia ad alta accessibilità della Città di San Benedetto del Tronto, realizzata grazie al progetto “Marche for All”, è in programma giovedì 20 luglio alle ore 18.30 sulla spiaggia libera tra le concessioni 107 e 108 – via S. Giacomo di Porto d’Ascoli.