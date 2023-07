FERMO – Operazione antidroga a Lido Tre Archi: sequestrati stupefacenti e deferiti tre soggetti. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio (FM), supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fermo e dai militari della Stazione di Monterubbiano, hanno condotto con successo un mirato servizio di contrasto alle attività illecite legate agli stupefacenti. L’operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di tre soggetti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di servizio serale i militari hanno effettuato controlli mirati nella località di Lido Tre Archi. Durante la perquisizione di un’auto, le tre persone a bordo sono state sottoposte a controllo ed è stata rinvenuta nella loro disponibilità sostanza stupefacente tra cui dosi di marijuana, cocaina, hashish ed eroina.

Le quantità ritrovate, seppur modeste, lasciavano supporre un’attività di spaccio e non un uso personale. Il conducente dell’auto è stato identificato come un pregiudicato di San Severino Marche (MC), classe 1985, ed è stato deferito in stato di libertà per l’articolo 116 comma 15 e 17 del Codice della Strada, in quanto è stato accertato che guidava con patente revocata in modo reiterato. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e sarà messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Stazione di Porto San Giorgio procederà con ulteriori indagini».