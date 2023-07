MONTEPRANDONE – Terzo appuntamento del 4° Festival noir Piceno ore 21 a cura di Alchimie d’Arte con il patrocinio del comune di Monteprandone al parco pubblico “Il Giardino dei colori” di Via Gramsci a Centobuchi.

L’autore proposto sarà Andrea Ansevini, che presenterà la sua ultima opera dal titolo: Morte nell’acciaieria. Dragonfly edizioni.

ANDREA ANSEVINI è nato ad Ancona il 30 aprile 1979.

Nel 2010 ha pubblicato una raccolta poetica “Poesia nel diario”. Nel 2014 si è autoprodotto il suo primo romanzo “La porta misteriosa” a cui ha fa seguito nel 2017 “Oltre la porta” prodotto dalla CE “Le Mezzelane Casa Editrice”, con cui ha ricevuto un premio nel luglio 2019 come scrittore emergente nel panorama nazionale in mezzo a vip nazionali.

Nel novembre 2019 ha pubblicato il giallo “Delitto in casa Le Mezzelane” con l’autrice Alessandra Piccinini. Ha più volte svolto anche il ruolo di giurato a diversi concorsi letterari.



Espone fotografie presso vari circoli culturali della provincia. Ha inciso anche 16 cd con sue poesie e brani rap. Durante la sua lunga carriera ha preso parte a numerosi concorsi regionali e nazionali ricevendo moltissimi premi e menzioni speciali e d’onore oltre a diversi premi speciali della giuria.

I libri di Andrea Ansevini : Dietro la porta, Oltre la porta, Vietato Dormire, Delitto in casa, Morte nell’acciaieria.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e Sonia Burini. Le voci recitanti saranno: Patrizia stella di mare Giardini e Marcelo Moscoloni. Gli artisti che esporrano nella serata sono: Italo Pulcini. Maria Francesca de Laurentis, Barbara Torquati.

Ospiti “speciali” della serata saranno: Matteo Piermanni e Omar Pedrini. Vogliamo ricordare che il parco ha preso il nome del libro di Piermanni dal titolo appunto: “Il giardino dei colori” e Omar Pedrini ha realizzato il murale che raffigura i personaggi del libro.