SERRA DE’ CONTI – Il realismo magico approda in Italia, e in particolare nell’incantevole e affascinante borgo medioevale di Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, dove Caterina Misasi, Yari Gugliucci e Raniero Monaco di Lapio sono i protagonisti principali del film “La Stanza del Tempo Sospeso”, per la regia di Olga Merli e Andrea Giancarli, prodotto dalla casa di produzione locale “Serpente Aureo Film” e liberamente ispirato al romanzo “Il Manoscritto” della scrittrice ed editrice Stefania Convalle. Presente alle riprese, nella giornata di ieri, anche l’assessore della Regione Marche, Chiara Biondi.

Il film rappresenterà una minuziosa lente di ingrandimento degli aspetti sensoriali e onirici dei protagonisti, degli eventi, delle situazioni che daranno vita alla pellicola, sospesa tra realtà e illusione, in una visione stilistica e prospettica originale e seducente. La sceneggiatura, firmata dalla stessa regista, racconta l’istaurarsi di una circolarità emozionale intensa, talvolta ossessiva, che si esprime nella triangolazione dei tre personaggi principali legati a doppio filo tra di loro e con il proprio passato, in una narrazione ricca di suspense e che vuole rendere omaggio a certe dimensioni del cinema italiano, tra cui rimandi ai generi “Gotico” e “Giallo”, che lo hanno reso celebre nel mondo negli anni ’60 e ’70.

Il cast attoriale, che vanta personalità di spicco del panorama artistico nazionale, include anche la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, nipote dell’insuperato maestro del brivido Dario Argento, nel ruolo di Myra Brezzi. Inoltre, si segnala la presenza di Cristina Moglia, Luca Giancamilli, Carla Cagnetti, Gabriele Martino e il talento emergente Reyson Grumelli, tutti reduci da esperienze televisive e cinematografiche di grande rilevo, e l’attrice friulana Adelia Rossi nel ruolo intenso e difficile di Helga Eva Turchet. Tra gli attori locali, le eccellenze Giordana Marconi, Claudio Di Giorgio, Erika Franceschini, Gloria Ubaldi, Daniela Agostini, Luca Bevilacqua e, per la prima volta sul grande schermo, Leonard Cannelli, i piccoli Michelangelo Paci nel ruolo di Stephan, Vittoria Capitani e le sorelle Giorgia e Alice Civita.

“Emozionare ed emozionarmi è la necessità impellente che mi guida, il mood che conduce le mie scelte artistiche. E se quell’emozione è la paura, allora sto rispettando l’atavico imprinting della mia genesi ed evoluzione personale e professionale – queste le parole della sceneggiatrice e regista Olga Merli, che nel film “La Stanza del Tempo Sospeso” ci regalerà un cameo nel ruolo dell’avvocato Daria Silveri.

“Un grande sforzo della produzione di “Il Serpente Aureo Film”, che con tenacia e abnegazione è riuscita a mettere in piedi un progetto di questa portata- ha dichiarato il produttore Giovanni Leanza, che rilancia: “Il prossimo film sarà un giallo con la lettera maiuscola, scritto dalla sceneggiatrice Olga Merli che avrà l’ambizione di riportare il genere sotto i riflettori nazionali e internazionali”.