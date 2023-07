CATANIA – L’Happy Car Samb risponde con carattere e tanto cuore, battendo nettamente 3-0 Città di Milano nella sesta giornata Serie Aon 2023 e chiudendo al meglio la spedizione di Catania.

Mister Oliviero Di Lorenzo schiera il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Miceli-Ryan-Addarii e i rossoblù vanno al primo riposo in vantaggio 1-0 grazie al gol di Alessandro Mascaro, con il ‘Principe’ che poi fa anche doppietta nella ripresa su assist di capitan Addarii.

I rossoblù continuano ad attaccare e trovano il tris nel terzo periodo con un missile del fuoriclasse brasiliano Ryan Yano, mentre il portiere Paterniti (reduce dalle imprese in Nazionale con il compagno Miceli) si dimostra insuperabile e non permette ai milanesi di tornare in partita. Il risultato, infatti, non cambia più e la Samb sale così a quota 6 punti in classifica.

Successo pesantissimo per la banda Di Lorenzo, che ora si giocherà la qualificazione alle finali Scudetto nella prossima tappa di campionato in programma a Cirò Marina (20-23 luglio).