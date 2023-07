Di Ascenza Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla presenza dell’assessore Lina Lazzari, del vice sindaco Antonio Capriotti, del presidente dell’Istituto P. Fontana, del nuovo direttore F. Paci e di P. Miti, membro del CDA, sono state presentate, oggi, nella sala consiliare del Comune di S. Benedetto del Tronto, le future iniziative dell’Istituto musicale A. Vivaldi.

Alcune importanti proposte, indirizzate a dare una nuova veste e a riqualificare l’Istituto, stanno prendendo corpo e si stanno sviluppando con un cambio di prospettiva e mentalità.

“Il Vivaldi sarà al centro di una serie di attività artistiche e sociali, legate alla cultura, al turismo e al territorio” ha affermato Paci. Il direttore e l’assessore hanno riferito di un accordo con il conservatorio di Teramo e di un sistema di rete che ha per scopo quello di fornire una preparazione tale da rendere i discenti idonei a entrare in conservatorio. Si è parlato anche di un progetto che prende spunto dall’integrazione sociale e che prevede la formazione di un‘orchestra concepita come strumento di socialità tra i giovani. Con la creazione di un’Accademia di alto perfezionamento si metteranno inoltre a disposizione fondi a vantaggio di chi ha presupposti per studiare ma non ha possibilità economiche.

“Sta partendo un bel treno e vedremo di fargli fare un percorso lungo. Il binario c’è, le possibilità ci sono e dobbiamo essere noi in grado di farlo camminare” ha asserito ancora Paci. Nuova sarà anche la sede dell’Istituto, in via V. Veneto e si prevedono assunzioni di docenti. Il vicesindaco Capriotti ha infine sottolineato la professionalità del CDA, la serietà del progetto e la capacità di diversificarlo. Per il 2024 sono in cantiere altre novità.