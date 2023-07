CAMPOFILONE – Incidente tra due auto e una moto poco dopo le 14 di oggi, sabato 15 luglio.

La dinamica è stata presumibilmente quella di un frontale, ma sono ancora da valutare le cause del sinistro avvenuto al km 370 della statale 16 all’altezza del bivio per Campofilone. Almeno tre sono i feriti, stando al racconto dei testimoni.

L’incidente ha creato disagi alla viabilità, col tratto di statale bloccato in entrambe le direzioni. Sul manto stradale si è infatti riversato dell’olio e per questioni di sicurezza il traffico dei veicoli non potrà riprendere finché non verranno ripristinate le condizioni dell’asfalto.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00

Stando alle prime ricostruzioni, la dinamica è stata un frontale, con un’auto che ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura. Nel sinistro, è rimasto coinvolto anche un motociclistica che nel tentativo di schivare l’impatto è caduto, riportando fortunatamente solo una escoriazione. Da monitorare le condizioni dei due conducenti delle automobili.