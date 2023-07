RIPATRANSONE – Incidente a Ripatransone, oggi pomeriggio una donna è caduta e si infortunata durante un’escursione in bicicletta, lungo un tracciato che collega Ripatransone a Cupra Marittima. La donna, una 51enne in vacanza a Grottammare, stava pedalando quando ha perso l’equilibrio e con la mountain bike è finita in una scarpata. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra di Vigili del Fuoco di San Benedetto.

La donna avrebbe riportato una frattura del polso. L’area era particolarmente impervia, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere i ciclisti con un mezzo a quattro ruote motrici.