CUPRA MARITTIMA- Tantissimi eventi in programma a Cupra Marittima per la settimana dal 14 al 20 luglio con il Teatro al Parco Festival, il Cupra Musica Festival, “Alla scoperta della Cupra Archeologica”, spettacoli di burattini, di ballo e laboratori.

Si parte venerdì 14 luglio con un’escursione guidata alla scoperta dell’ecosistema marino con raccolta dei rifiuti in spiaggia in occasione della 24ª Giornata Ecologica. La partenza è alle ore 9,30 dal Punto Blu, zona spiaggia sud, e l’arrivo è previsto per le ore 11,30 alla Lega navale. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Mare Nostrum. Alle ore 21,30 sono poi in programma due eventi. Uno, il Grande Teatro dei Burattini, a cura di Heros Salvioli, è dedicato ai bambini e si svolgerà nella pineta centrale sul lungomare Nazario Sauro; l’altro è il terzo appuntamento della rassegna Kronos del Teatro al Parco Festival, a cura dell’associazione Nuova Linfa, che vedrà in scena, alle ore 21,30, al Parco Archeologico Naturalistico Civita, il monologo di stand-up comedy “Dialoghi semiseri sull’amore” di e con Valeria Angelozzi. L’attrice si interrogherà sul sentimento dell’amore e per avere delle risposte si affiderà ai convitati al Simposio di Platone. Diversi personaggi animeranno la discussione e creeranno un ponte con il mondo di oggi: da Patrizia Cavalli a Gio Evan, dall’androgino Pamela Prati ad Afrodite Valeria Marini, passando per i boy-scout, Giorgia Meloni e Maurizio Gasparri. Terminate le disquisizioni filosofiche, la parola passerà alla favola: Le metamorfosi di Apuleio, Amore e Psiche. La prenotazione è obbligatoria al 353 4106942 o presso l’Ufficio IAT.

Domenica 16 luglio, invece, appuntamento in piazza Possenti alle ore 21,30 con Estate in Festa, che proporrà uno spettacolo di Super Borghetto a cura dell’amministrazione comunale e, sempre in piazza Possenti, alle stessa ora, martedì 18 luglio, serata di animazione e divertimento per bambini e famiglie con il Mago Kiko.

Lunedì 17 luglio, alle ore 19, nel Cortile del Museo Archeologico del Territorio, nuovo appuntamento della seconda edizione di “Biblioteca d’Autore”, promossa dalla Biblioteca comunale, con la presentazione del libro “Il Ceppo di Natale” di Antonio De Signoribus. Dialogherà con l’autore Susanna Polimanti, le letture saranno a cura di Valentina Lucadei.

Martedì 18 luglio, invece, inizia “Alla scoperta della Cupra archeologica” con l’Archeoclub di Cupra Marittima e il laboratorio di manipolazione dell’argilla e decorazione in graffito a cura di Anna Maria Bozzi. L’appuntamento è presso il Cortile del Museo alle ore 18. Dal 19 al 21 luglio, allo stesso orario e nella stessa sede, si svolgerà il corso-laboratorio d’intreccio a cura di Renata Napolitani e, alle ore 19, in piazza Possenti, si terrà la conferenza “Il Parco va in città – Il parco Archeologico tra passato e presente”, dove saranno presentati la storia e lo stato di avanzamento dello scavo archeologico del tempio di Cupra 2022-2023. Interverranno il dottor Francesco Pizzimenti di SABAP Marche AP, rappresentanti dell’Archeoclub di Cupra Marittima e dell’Università degli studi di Napoli l’Orientale.

Giovedì 20 luglio, inoltre, si parte dalle ore 18 al Parco Archeologico Naturalistico con “La città va al parco – Passeggiando per il parco alla scoperta dello scavo 2023”, una visita guidata del parco e degli scavi alla quale seguirà un piccolo momento conviviale; alle ore 21,30 poi, via alla XXI edizione del Cupra Musica Festival, diretto dal Maestro Davide Martelli. Ad aprire la kermesse, organizzata dalla Pro Loco, la Traviata di Giuseppe Verdi con i cantanti lirici della compagnia “Incontri d’opera“, diretti dal regista-narratore Paolo Santarelli. La prenotazione è obbligatoria al 353 4106942 o presso l’Ufficio IAT. Alla stessa ora, in piazza Unità d’Italia, invece, un appuntamento per i più piccoli: Il Fantastico Mondo dei Burattini di PalaMortara, mentre in piazza Possenti, il Dance Party con musica latina e anni ’90 della scuola di ballo New Planet Dance 2000.