GROTTAMMARE – Cinque equipaggi in gara per la 23ª edizione del Palio del Pattìno-Memorial Maurizio Pignotti. La competizione è fissata a domenica pomeriggio 16 luglio, nel tratto di mare antistante il centro cittadino. La Capitaneria di porto ha già emesso l’ordinanza per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sia per i partecipanti, sia per gli spettatori che sempre numerosi affollano la spiaggia durante l’evento.

Gli equipaggi sono composti da due rematori e caratterizzati dai colori dei rioni rappresentati. Ecco i protagonisti del Palio del Pattìno 2023:

Rione Casette – Colori: bianco e giallo – Equipaggio: Giuseppe Sforza e Fabio Matoffi;

Rione Lame – Colori: bianco e blu – Equipaggio: Christian Griglio e Alessia Biondi;

Rione San Martino -Colori: bianco, rosso e giallo – Equipaggio: Dante Rosati e Giuseppe Imbrescia;

Rione Stazione – Colori: verde e marrone – Equipaggio: Alessio Raggioli e Massimo Iobbi;

Rione Valtesino – Colori: arancio, blu – Equipaggio: Francesco Di Giacinto e Marco Stampatori.

Come da regolamento, la gara vera e propria sarà anticipata dalle verifiche tecniche dei pattìni, che si terranno in piazza Kursaal sabato 15 luglio alle ore 18.30, seguite dal sorteggio delle posizioni di partenza. I pattìni resteranno in esposizione in piazza Kursaal fino al momento della gara, che partirà intorno alle ore 17.30 di domenica 16 luglio, dalla battigia della spiaggia Kursaal, dopo la benedizione degli equipaggi (ore 17).

Le premiazioni avverranno al termine della competizione (ore 19.30 circa) che si svolgerà nello specchio di mare compreso tra le concessioni 57 (Sylvia) e 35 (Savana). Gli equipaggi si sfideranno su una lunghezza di circa 5 miglia marine. La vittoria andrà a chi per primo riuscirà a conficcare il terzo remo di legno portacolori del rione alla base del podio, che verrà allestito sulla spiaggia Kursaal.

Il titolo del Palio del Pattino è attualmente detenuto dal rione San Biagio, vincitore dell’ultima edizione con l’equipaggio composto da Antonio Bruni e Simone Pignotti.

Con il tempo di 46 minuti e 11 secondi, invece, è il rione Lame a mantenere il record di gara stabilito nel 2017.

L’organizzazione dell’evento è promossa e coordinata dal consigliere comunale delegato allo Sport Nicolino Giannetti, coadiuvato dall’associazione Grottammare Sportiva per la realizzazione, dall’assessorato alla Salute della Città di Grottammare e dai circoli velici “Le Grotte” e “Amici del mare” per gli aspetti più tecnici.

“La gara è affascinante – afferma il consigliere Nicolino Giannetti – poiché c’è tutta una preparazione dietro che va dalla sistemazione del pattino con i vari collaudi, l’allenamento dei vogatori, fino ad arrivare alla tecnica nei movimenti. È da poco più di un mese che ricopro il ruolo di delegato allo Sport nel comune di Grottammare e purtroppo questo tempo non è bastato per riuscire a coinvolgere altri rioni in questa competizione. Abbiamo però voluto riproporre la manifestazione poiché è diventata ormai una tradizione, con l’obiettivo di far tornare il Palio del Pattino una gara sentita da tutta la città e dai partecipanti, che tra l’altro sono i veri protagonisti di questo evento. Inoltre,abbiamo delle idee in mente e ne stiamo vedendo la fattibilità, ma la cosa sicura è che ci impegneremo per coinvolgere sempre di più le associazioni che dovranno fareda timone per lo sport a Grottammare. Vorrei ringraziare inoltre Gabriele Luzi e l’assessore Alessandra Biocca, che mi hanno dato una grossa mano nell’organizzazione dell’evento”.

In caso di maltempo, il Palio è rinviato a domenica 23 luglio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla competizione: www.comune.grottammare.ap.it, canali social “Città di Grottammare” e “Palio del Pattino Città di Grottammare”.