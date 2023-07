SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Spazzafumo ha siglato l’accordo quadro per intavolare una nuova collaborazione con l’Università di Camerino-UNICAM, storico partner progettuale per il Comune di San Benedetto. Vedrà impegnati l’Amministrazione e la Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” di UNICAM in attività di ricerca e di sviluppo progetti nell’ambito della pianificazione urbanistica e architettonica della città.

Il Comune e UNICAM hanno una lunga storia di collaborazione, che ha visto le due istituzioni fianco a fianco in diversi ambiti: da progetti di monitoraggio e salvaguardia della Riserva Naturale Sentina, a iniziative volte al progresso scientifico e tecnologico in ambito marittimo, fino a progetti di tutela dell’ecosistema marino del Medio Adriatico. I più recenti, Joint- SECAP, LIFE+ A_GreeNET ed Erasmus+ CLICCHE, sono stati tutti svolti in ambito europeo.

La stessa UNICAM ha da molti anni una sua sede sul territorio sambenedettese, nel prestigioso edificio dell’ex-GIL di viale Scipioni, dove è ospitata la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. L’accordo, ratificato dalla Giunta comunale lo scorso 4 luglio, pone le basi per le future collaborazioni della Scuola UNICAM con i vari Servizi del Comune.

Nel dettaglio si guarda e riguarda la pianificazione, programmazione e gestione del territorio e dell’ambiente urbano, la definizione di politiche urbanistico-edilizie, ambientali, paesaggistiche, climatiche, architettoniche e quelle che incidono sulla qualità della vita, sul benessere e sulla salute degli abitanti.

Il sindaco ha sottolineato con gratitudine: “credo fortemente in queste collaborazioni perché offrono opportunità di sviluppo economico, acquisizione di nuove conoscenze e soluzione alle sfide locali attraverso l’attività di ricerca. Tutto questo contribuisce alla crescita e al benessere della nostra comunità, per questo desidero ringraziare UNICAM per l’impegno che profonde per la città di San Benedetto. L’Università di Camerino ha, inoltre, ottenuto il primo posto come migliore Università d’Italia tra i piccoli atenei statali nella classifica CENSIS, motivo di ulteriore prestigio e orgoglio per San Benedetto nel poter vantare un partner di questo calibro nell’elaborazione di progettualità che andranno a beneficio di tutti”.