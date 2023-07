SAN BENEDETTO – Una premessa è d’obbligo e riguarda un fatto inconfutabile: siamo stati l’unica testata che non ha scritto una parola al riguardo di Francesco Angelini. Tutte le altre testate sì, commettendo un grave errore che purtroppo si ripete da sempre in questa città, nelle pagine locali.

Basterebbe questo, per far sì che gli autori del vile gesto andassero a mettere la testa sotto la sabbia per la vergogna. Tra l’altro, non voglio credere che sarà difficile scoprire il nome degli autori. Se non altro perché si sono firmati. Se, però, vengono a chiedermi scusa per aver descritto la mia persona con il contrario di quello che io sono, sono dispostissimo, da credente, a perdonarli.

L’altro aspetto riguarda Roberto Renzi che dovrebbe avere scheletri giganti nell’armadio. In pratica si sta comportando come chi sta utilizzando mezzi leciti e illeciti per far sì che la Samb muoia definitivamente. Pochi ma ci sono. Insomma in questo momento è un loro alleato. Pur rischiando un fallimento che potrebbe portarlo a subire guai ben più gravi. Un nemico della Samb fino all’ultimo momento.

Dopo che nel primo soffiò la Sambenedettese a Kim Dae Jung, e venne acclamato con sciarpa al collo da tifosi e organi di stampa, tranne che dal giornale diretto dal sottoscritto. Probabilmente gli stessi tifosi che hanno firmato l’ignobile striscione nei miei confronti. Vergogna su vergogna. Gli stessi che alla presentazione di Renzi & C, mi insultarono perché avevo scritto (provando per l’ennesima volta a salvare la Samb) che, con lui, avremmo fatto una brutta fine.

A proposito della San Benedetto Calcio, mi è successo un fatto particolare. Tre settimane fa invitai in redazione il direttore sportivo Stefano De Angelis per una video intervista. Mi disse di sì, tanto è che preparammo a puntino la sala registrazioni. Doveva arrivare alle 15, un’ora prima mi disse che per un contrattempo non poteva venire. Ci mettemmo d’accordo per la settimana seguente. Oggi, dopo 18 giorni, gli ho chiesto cosa voleva fare. In pratica “Viene o non viene?”.

Dopo che mi aveva confessato di essersi dimenticato, la sua risposta è stata che “in questo momento è meglio evitare e che è meglio far passare questo periodo di transizione” Non ha voluto spiegarmi perché.

Non mi sarei indignato se per giorni e giorni non fosse stato su altre testate.

Gli avrei ricordato che la prima volta che affrontò la Samb da calciatore fu a Leffe. La Samb perse 2 a 0 e un giovanissimo De Angelis entrò al 72’ al posto di Pippo Inzaghi. Solo per la storia.