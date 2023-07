Articolo e Video Di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 12 luglio il sindaco Antonio Spazzafumo insieme a l’Ing. Mauro Bellucci, dirigente dell’Area Lavori Pubblici, si è recato a Parma dove ha incontrato il progettista Prof. Guido Canali per la firma del progetto di riqualificazione area Ballarìn presentato dallo stesso Canali a San Benedetto del Tronto il 19 novembre 2022.

Era soddisfatto il primo cittadino, nel “raccontare” la giornata trascorsa a Parma insieme all’Archistar perché, in ottemperanza al contratto stipulato, l’illustre architetto Canali ha proceduto alla sottoscrizione autografa degli elaborati del progetto accettandolo, ma soprattutto per il clima di cordialità che Canali è solito instaurare. L’architetto è famoso, oltre che per la sua professionalità, anche per la sua innata umanità che trasferisce nelle sue opere. “La sua architettura parla alla mente e all’anima” così leggiamo nelle recensioni relative alle sue creazioni.

“Il professore non ha mai avuto un dubbio nell’accettare ciò che l’amministrazione comunale ha fatto in rapporto con lui. Non c’è stato mai alcuno screzio sul proseguo del lavoro e la conferma a questa dichiarazione è appunto la firma al progetto”, ha affermato Antonio Spazzafumo.

I sambenedettesi potranno godere di questa maestosa opera di riqualificazione da tutti molto desiderata.