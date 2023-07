ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli piazza il colpo Matteo D’Alessandro, un nuovo giocatore di esperienza a servizio della squadra.

La società ha comunicato nel primo pomeriggio di oggi, 13 luglio, l’accordo per l’arrivo del forte centrocampista classe ‘89 Matteo D’Alessandro, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta.

Per lui 131 presenze e 2 gol tra i professionisti, con 2 stagioni da assoluto protagonista in Serie B alla Reggina e un’altra vissuta in cadetteria con la maglia della Pro Vercelli.

D’Alessandro in carriera ha collezionato esperienze importanti anche con Reggiana, Monza, Pro Patria, Lumezzane e Cuneo, tutte in Serie C, prima dei campionati in Serie D con Abano, Vastese e Torres.

Arriva dal Porto d’Ascoli dove ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2020-21 e dove ha messo a referto 63 presenze e 4 reti nelle ultime due stagioni in D.