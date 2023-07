GROTTAMMARE – Il Grottammare Calcio ufficializza un nuovo acquisto: arriva dal Monticelli il classe 1993 Federico Porfiri.

Di seguito il comunicato del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio di Federico Porfiri. Esterno classe 1993, Porfiri unisce quantità e qualità ad una vasta esperienza dei campionati di Eccellenza e Promozione, avendo vestito le maglie di Civitanovese, Maceratese, Martinsicuro, Atletico Azzurra Colli, Atletico Piceno, Atletico Centobuchi, Monticelli e Atletico Ascoli.

Per Federico si tratta di un ritorno al “Pirani”, dove ha giocato nella seconda parte della stagione 2020/21.

“Si ritorna dove si è stati bene – dichiara il nuovo acquisto biancoceleste – e con questo progetto non potevo che accettare la chiamata da parte di Cristian Pazzi e del Mister. Con l’umiltà e la massima determinazione sono carico per contribuire a raggiungere gli obiettivi che questa storica Società si è prefissata per la prossima stagione”.