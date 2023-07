SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il San Benedetto Calcio ufficializza due calciatori importanti: ecco l’attaccante classe 1988 Danilo Alessandro e il difensore classe 1993 Luca Sbardella.

La punta 35enne arriva dal Lumezzane dove nell’ultima stagione ha totalizzato 20 reti in 31 presenze. Il giocatore, inoltre, vanta più di 400 presenze, 143 gol e 79 assist in carriera.

Il centrale, invece, arriva dal Cynthialbalonga ed ha giocato con costanza in Serie D e una stagione in Serie C con il Campobasso nel 2021-2022.