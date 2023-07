PEDASO – Domenica 16 luglio torna Pedaso Playground 2023, il torneo di basket 3 contro 3 organizzato dall’Associazione Pallacanestro Pedaso.

L’appuntamento fisso dell’estate pedasina cambia look con una nuova location, trasferendosi in via Leopardi, nell’area dell’ex Platano Verde, a Pedaso.

Il torneo, che lo scorso anno ha registrato un record di presenze con 18 squadre iscritte provenienti da tutta Italia, torna come tappa di Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il torneo di pallacanestro da strada ufficiale organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, unica sede nel sud delle Marche. Inizio ore 15.

Nel contesto del torneo, poi, alle 18:30 appuntamento straordinario con la Prima Edizione di “Chiacchiere da Playground”. L’incontro vedrà due ospiti sangiorgesi doc. Silvia Marziali, arbitro della Serie A di Basket e prima donna a ricoprire questo incarico dopo oltre trent’anni e Cesare Pancotto, coach due volte allenatore dell’anno di Serie A.

“Piena soddisfazione e condivisione da parte dell’amministrazione comunale che accoglie un’iniziativa di rilevanza nazionale. Sport musica ed arte ma soprattutto nomi importanti nel panorama sportivo nazionale che grazie all’impegno dei volontari del mondo del basket porteranno a Pedaso una rinnovata versione del Playground che ormai si conferma sempre più punto di riferimento per l’intero territorio.” Queste le parole del vice sindaco di Pedaso, Giuseppe Galasso.

Oltre al basket che la farà da padrone, la giornata sarà ricca di eventi e iniziative a cura di Comune e Pro Loco di Pedaso. Per tutta la giornata saranno presenti stand gastronomici per tutti i gusti.

Dopo il torneo, il palco di Pedaso Playground si accenderà per le esibizioni del cantautore anconetano Atarde, giovane talento della musica marchigiana, e del pedasino MecLovin’, che farà ballare il pubblico insieme alla sua band.