ANCONA – Riportiamo un comunicato del dottor Claudio Maria Maffei.

Bisogna andare a frugare nelle Delibere Regionali per rendersi conto in quale mani è finita la sanità delle Marche. La nuova organizzazione della sanità delle Marche con 5 aziende in più (4 se consideriamo la soppressione di Marche Nord) costa ovviamente di più. La Giunta ha appena fatto una delibera (la 1006 del 10 luglio) che dice che fino a che i conti non si riaggiustano non si sa come sta ai nuovi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Territoriali (due dei quali si debbono ancora insediare) rientrare con modalità a loro discrezione nei costi programmati. E con la Delibera li impegnano a firmare il rientro economico che vuol dire ulteriore riduzione dei servizi.

In definitiva i servizi già inadeguati offerti dalla sanità delle Marche nella seconda parte dell’anno verranno ulteriormente ridotti. La sanità delle Marche governata da politici irresponsabili ed economisti efficienti è sempre più alla deriva.

La Regione dica qual è l’impegno economico richiesto alle Aziende di rientrare nei costi programmati e quali sono i servizi che intende ulteriormente ridurre.