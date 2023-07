GROTTAMMARE – Giunta al quinto anno, è tempo di immergersi nella edizione estiva di “Giochi in Grotta”.

Sabato 15 e domenica 16 luglio, la manifestazione organizzata dall’associazione Spazio Ludico con il patrocinio della Città di Grottammare tornerà nei suggestivi luoghi del vecchio incasato con le storie e i personaggi intriganti dei giochi di ruolo.

Si comincia sabato pomeriggio alle 17, con le prime sessioni assistite dagli organizzatori e alla presenza degli autori di giochi di successo come “L’ultima Bomba” e “L’ultima torcia”, rispettivamente, Fabio Passamonti e Matteo Curte.

La partecipazione è gratuita, ma per essere sicuri di giocare è consigliata la prenotazione su www.spazioludico.it (info anche whatsapp 329.5711610, tutti i giorni dopo le 19).

Tanti titoli da provare anche nella postazione dei giochi da tavolo. L’iniziativa è adatta anche ai più piccoli.

“Giochi in Grotta – dichiarano il sindaco Alessandro Rocchi e la consigliera delegata alle Politiche giovanili Martina Sciarroni, nella foto allegata, insieme agli organizzatori – è ormai diventato l’appuntamento estivo per i giocatori di ruolo e da tavolo di ogni età. E questo grazie all’associazione Spazio Ludico che con professionalità e passione hanno fidelizzato vecchi partecipanti e attratto ogni anno nuovi curiosi. Inoltre, quest’anno la città si onora della presenza di Matteo Cortini della Serpentarium, casa editrice italiana di punta nel settore. La manifestazione si conferma essere un momento ludico e di convivialità per gruppi di amici, famiglie e per tutti coloro che in questi giorni di vacanza vogliono cogliere l’occasione per fare nuove conoscenze. Siamo convinti che anche quest’anno sarà un grande successo di pubblico”.

L’edizione estiva di Giochi in grotta nasce nel 2019 e da subito conquista il pubblico, anche quello neofita, per l’attenta organizzazione e la gentile presenza degli appassionati che guidano i giocatori nello studio dei personaggi e nell’elaborazione delle strategie necessarie a creare un clima di gioco divertente e avvincente, arricchito dalle ambientazioni affascinanti del borgo.

“L’associazione Spazio Ludico APS – dichiara il presidente Sandro Grilli – ringrazia il Sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi e tutta la nuova Amministrazione comunale che, in continuità con la vecchia, ci rinnova ancora una volta l’opportunità di collaborazione, per portare il gioco di ruolo e da tavolo nel vecchio incasato di Grottammare. Siamo molto lieti di far parte di nuovo del cartellone estivo della città, che continua a darci fiducia, sintomo del buon lavoro fatto e del sincero impegno con cui tutti i componenti dell’associazione cercano far conoscere i giochi di ruolo a tutte le età. Come associazione ludica, ci sentiamo sempre più coinvolti e non vediamo l’ora di poter divulgare quello che è il fantastico mondo del gioco di ruolo e da tavolo”.